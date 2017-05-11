Минприроды Крыма придется объясняться с прокуратурой: по заповедникам гонят КАМАЗы

Публикации за 11.05.17

Министерству экологии и природных ресурсов Крыма придется объясняться с правоохранительными органами. Причина – проведение на территории природного парка «Тарханкутский» кросс-кантри ралли «Баха-Крым-2017.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», насколько законно проведение автогонок на особо охраняемой природной территории, будет выяснять прокуратура.

Представители министерства заявили, что ралли «как такового не было»: якобы гонка проходила в скоростном режиме 40 -60 км в час и до территории заповедника вообще не дошла. В «Тарханкутский» участники приехали только на экскурсию.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в ответ заметил, что во время так называемых ознакомительных экскурсий в заповеднике раздавили ряд животных и редких растений. ««Совершенно непонятна позиция Минприроды РК, когда с разрешения ведомства на территории заповедника мчатся КАМАЗы, уничтожающие на своём пути краснокнижные растения и животных. Но при этом гоняют дайверов, которые приехали спокойно по туристическому маршруту нырять и никому не мешают», – возмутился Поклонский.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.05.17

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