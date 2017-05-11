Крымские чиновники отпугивают дайверов, требуя согласовывать каждое погружение

Публикации за 11.05.17

Желающим заняться дайвингом на территории ландшафтно-рекреационного парка «Атлеш» в Крыму придется столкнуться с бюрократическими заморочками чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма настаивают на том, что дайверы должны получать официальные разрешения.

Пока что таким документом можно обзавестись исключительно в Симферополе – в самом министерстве. Таким образом, туристам, приехавшим в Крым на отдых и заинтересованным в дайвинге, придется часть своего свободного времени потратить на получение бумаг от чиновников.

«Дайвинг на территории ландшафтно-рекреационного парка осуществлять можно. Но вопрос в чем: любая антропогенная деятельность, любая деятельность человека или животного, либо каких-либо механизмов, должна быть нормирована на данной территории. Потому что данная территория именно с этой целью и создавалась, чтобы сохранить ее разнообразие. Для того чтобы осуществлять дайвинг необходимо получить согласование в министерстве экологии и ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»», – заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

Саму необходимость получения дайверами таких документов объясняют обязательными «научными изысканиями», во время которых специалисты рассматривают выбранное для дайвинга место, количество желающих погрузиться, время года и суток для погружения. Все это, по мнению чиновников, позволяет минимизировать воздействие на экосистему.

В то же время, в Минприроде Крыма признают, что такой подход крайне неудобен для туристов, многие из которых даже не подозревают о требованиях министерства и, прибыв на полуостров, сразу отправляются в сторону Тарханкута. И только там узнают, что им необходимо снова возвращаться в Симферополь за документами.

«На сегодняшний день, в связи с тем, что такой резонанс, и мы давно действительно шли к этому решению, мы рассматриваем вопрос о передаче Атлеша в сферу управления ГБУ «Тарханкутский». Тогда учреждение сможет выдавать эти разрешения там, на месте. Я думаю, что этот вопрос недолгий, в ближайшее время мы его разрешим», – сообщила Славгородская.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе общественность Крыма возмутил громкий скандал, связанный с действиями инспекторов Минприроды. Собкор телеканала «НТВ» в Крыму Олег Крючков на своей странице в Facebook разместил публикацию о разгоне дайверов на Атлеше, у которых не оказалось разрешений от министерства. Заступившегося за туристов журналиста экологи оштрафовали на три тысячи рублей за якобы нарушение границ охраняемой зоны. Позже Минприроды Крыма на официальном сайте опубликовало опровержение слов Крючкова, назвав их «не соответствующими действительности».

В то же время, вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заступился за дайверов, одновременно раскритиковав министерство за разрешение провести ралли по территории природного парка «Тарханкутский». Прокуратура уже начала проверку по этому поводу. Однако в министерстве продолжают считать, что прошедшее ралли на территории парка укладывается в рамки экологических норм, а несогласованные с ведомством погружения дайверов могут причинить природе существенный вред.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.05.17

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