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Крым

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Публикации за 11.05.17

Глава Крыма проверил курорты Большой Алушты – ситуация аховая

Глава Крыма проверил курорты Большой Алушты – ситуация аховая

Курорты Большой Алушты не расстаются с «фекальной» славой и состояние их антисанитарное. В селах Приветное, Рыбачье, Солнечногорское и Малореченское канализация отсутствует, а вывозом жидких бытовых отходов занимается одна единственная ассенизаторская машина.

Как передает корреспондент РИА , глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в сети facebook сообщил о результатах осмотра пляжной территории Алуштинского региона.

«Ситуация аховая, – указал глава региона. – Если пляжная территория сел находится в допустимом состоянии, то проблема с очистными сооружениями и вывозом отходов жизнедеятельности стоит крайне остро. Инфраструктура отсутствует как класс».

Аксёнов напомнил, что задача органов власти – оказать помощь предпринимателям и не допустить незаконного слива нечистот в море, обеспечить соблюдение санитарных норм.

Кроме того, глава Крыма указал на стороннюю позицию органов власти по отношению к архитектурному стилю набережных в каждом поселке: «На сегодняшний день, к сожалению, вместо архитектуры мы видим лишь позор», – заключил Аксёнов.

Напомним, канализационные стоки в селах к востоку от Алушты сбрасываются в море с сентября 2009 года. В разгар сезона эпидемслужба регулярно запрещает купание в прилегающей акватории из-за высокого содержания кишечной палочки в морской воде, а на интернет-форумах курортники окрестили восточное побережье Большой Алушты «фекалийным».

В 2012 году в поселке Рыбачье презентовали новые канализационно-очистные сооружения. Но спустя два года выяснилось, что киевская компания СПР-ГРУП, получившая подряды более чем на 700 млн грн на строительство канализационно-очистных сооружений в Крыму и выполнившая по документам работы на 100%, и первые пусконаладочные испытания показали неготовность системы. ливневая канализация переполнена из-за врезок частных домов.

Усугубляет ситуацию то, что прибрежные эллинги, кафе и чебуречные – металлические емкости закапываются на пляже, чтобы через дренажные отверстия все стоки попадали в песок, а затем в море.

Алушта, Глеб Заскоков

Алушта. Другие новости 11.05.17

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