В приморской зоне Крыма запретили строить по украинским генпланам

Публикации за 11.05.17

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил строительство на основании генпланов, принятых при Украине. Об этом он заявил на заседании Архитектурно-градостроительного совета в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время ответственными ведомствами проводится работа по разработке градостроительной документации во всех городах и селах полуострова. При этом глава Крыма отметил, что у него нет доверия ни к украинским документам, ни к людям, которые их составляли. «Мы в рамках генплана очень жестко пройдем по каждому проекту с ограничением этажности. Ни одного объекта не будет построено по старым генпланам», – заявил Аксенов. Он также подчеркнул, что украинские генпланы больше похожи на проплаченные бизнес-проекты. «Запрещаю – открытым текстом», – заключил глава РК.

Как сообщал «Новый День», на полуострове вето наложено на строительство почти 400 объектов в Ялте, Черноморском, Феодосии, Керчи, Евпатории, Судаке, Алуште, Симферополе и Саках.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 11.05.17

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