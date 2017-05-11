NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.05.17

В приморской зоне Крыма запретили строить по украинским генпланам

В приморской зоне Крыма запретили строить по украинским генпланам

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил строительство на основании генпланов, принятых при Украине. Об этом он заявил на заседании Архитектурно-градостроительного совета в Ялте.

Как передает корреспондент РИА , в настоящее время ответственными ведомствами проводится работа по разработке градостроительной документации во всех городах и селах полуострова. При этом глава Крыма отметил, что у него нет доверия ни к украинским документам, ни к людям, которые их составляли. «Мы в рамках генплана очень жестко пройдем по каждому проекту с ограничением этажности. Ни одного объекта не будет построено по старым генпланам», – заявил Аксенов. Он также подчеркнул, что украинские генпланы больше похожи на проплаченные бизнес-проекты. «Запрещаю – открытым текстом», – заключил глава РК.

Как сообщал , на полуострове вето наложено на строительство почти 400 объектов в Ялте, Черноморском, Феодосии, Керчи, Евпатории, Судаке, Алуште, Симферополе и Саках.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 11.05.17

Владельцы кафе на Ай-Петри получают предписания, но сносить свои здания не спешат. А их и не торопят. / Глава Крыма проверил курорты Большой Алушты – ситуация аховая. / Все-таки утвердили, но надолго ли: Украина получила «безвиз».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter