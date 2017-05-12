Украина рискует остаться без чемпионата мира по футболу

Публикации за 12.05.17

Национальная общественная телерадиокомпания Украины намерена отказаться от трансляции Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава ТРК Зураб Аласания.

Напомним, очередной мундиаль пройдет в 2018 году: игры состоятся в 11 городах России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день – после пяти отборочных туров – сборная Украины получила 8 очков и занимает третье место в своей группе. Аласания заявил: футбольные иерархи очень надеются, что Украина на чемпионат мира не попадет. «Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем», – цитирует главу НОТУ «Телекритика».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.05.17

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