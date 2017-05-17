ФИФА жадничает: на российском ТВ объяснили отказ от трансляции игр ЧМ-2018

Публикации за 17.05.17

Глава правления «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко объяснил , почему отечественные телекомпании отказываются приобретать у ФИФА права на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, у телевизионщиков есть расхождения с Международной федерацией футбола. «Мы хотим не сильно потерять, покупая эти права», – заявил Чернышенко в комментарии ТАСС.

«Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу Кубок конфедераций, а у нас нет прав даже продвигать эти матчи, – подчеркнул он. – Мы могли бы много всего полезного сделать». Вместе с тем, Чернышенко выразил надежду, что вопрос с покупкой телеправ на ЧМ-2018 решится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российские государственные телеканалы не смогли договориться с ФИФА о стоимости прав на телетрансляций матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» сочли цену в $120 млн завышенной

Кубок конфедераций стартует 17 июня и продлится до 2 июля. Матчи пройдут в четырех российских городах: Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Очередной мундиаль пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

На прошлой неделе глава «Национальной общественной телекомпании Украины» Зураб Аласания объвил об отказе украинского телевидения транслировать игры ЧМ-2018. Он подчеркнул, что позиция не изменится даже в случае, если украинская сборная выйдет в финал первенства.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 17.05.17

Шипулин не исключает новых «пиков» от WADA. / В городе Кант прошло второе соревнование по бою машин «Автобитва – 2017». / В Екатеринбурге пройдет крупный турнир по ММА – без допинга (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»