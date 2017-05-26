NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Спорт

■■■■■■■■■

Публикации за 26.05.17

ФИФА и российские телеканалы договорились о трансляции матчей / Право показывать игры Кубка конфедераций и ЧМ обошлось в $36 млн

ФИФА и российские телеканалы договорились о трансляции матчей Право показывать игры Кубка конфедераций и ЧМ обошлось в $36 млн

Российским телеканалам удалось договориться с Международной федерацией футбола (ФИФА) о правах на показ Кубка конфедераций и Чемпионата мира, которые пройдут в России, рассказала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Сейчас единственное, что могу вам передать, – свет в конце тоннеля появился. Кубку конфедераций быть, Чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – цитирует ТАСС Канделаки.

По данным «Спорт-Экспресс» Кубок конфедераций покажут два канала: «Первый» и «Матч ТВ». ВГТРК претендует только на показ матчей ЧМ-2018. Общая сумма договора между каналами и ФИФА составит 36 млн долларов, 4,5 млн из которых приходится на Кубок конфедераций.

Ранее ФИФА настаивала на 120 млн – столько заплатила, например, Бразилия за прошлый чемпионат мира. Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах – в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат по футболу примут стадионы в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.05.17

«Прибыль заводов уходит в Англию, нам ничего не остается». Названа главная причина упадка футбола в уральской глубинке. / Лужи крови, огненное шоу и разочарование болельщиков – в Екатеринбурге прошел турнир Fight Night (ФОТО). / «За сезон могу поставить «четверку». Президент ФК «Урал» об итогах сезона и планах на будущее (ФОТО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter