ФИФА и российские телеканалы договорились о трансляции матчей / Право показывать игры Кубка конфедераций и ЧМ обошлось в $36 млн

Публикации за 26.05.17

Российским телеканалам удалось договориться с Международной федерацией футбола (ФИФА) о правах на показ Кубка конфедераций и Чемпионата мира, которые пройдут в России, рассказала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Сейчас единственное, что могу вам передать, – свет в конце тоннеля появился. Кубку конфедераций быть, Чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – цитирует ТАСС Канделаки.

По данным «Спорт-Экспресс» Кубок конфедераций покажут два канала: «Первый» и «Матч ТВ». ВГТРК претендует только на показ матчей ЧМ-2018. Общая сумма договора между каналами и ФИФА составит 36 млн долларов, 4,5 млн из которых приходится на Кубок конфедераций.

Ранее ФИФА настаивала на 120 млн – столько заплатила, например, Бразилия за прошлый чемпионат мира. Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах – в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат по футболу примут стадионы в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Москва, Иван Гридин

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