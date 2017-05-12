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Крым

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Публикации за 12.05.17

Курортный поселок Николаевка остался без пляжа: безопасны для отдыха только 3% береговой полосы

Курортный поселок Николаевка остался без пляжа: безопасны для отдыха только 3% береговой полосы

Курортный поселок Николаевка, расположенный в 40 км от Симферополя, входит в летний сезон с аварийными пляжами. Из 7 км берега к приему курортников годятся всего 200 метров, поскольку уничтоженные штормом три года назад берегоукрепительные сооружения не восстановлены, а море продолжает разрушать глинистое побережье.

Как передает корреспондент РИА , на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму об этом сообщила замглавы администрации Симферопольского района Оксана Механичева.

«Недавний шторм еще усугубил ситуацию, она крайне катастрофическая, – признала замглавы. – В селе 7 км пляжа, из них всего 200 метров будет работать в сезоне. Остальное в плачевном состоянии».

По словам представителя администрации, укрепить берег хотели за счет средств ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года, но впоследствии от этого отказались: «Было принято решение, что надо подождать и сделать единый проект на все 7 км», – пояснила Механичева.

Также у администрации была надежда на некоего инвестора, который начнет разрабатывать проект берегоукрепления, а собственники пансионатов присоединятся к нему. «Но сумма большая, порядка 1 млрд руб на проект необходимо», – указала Механичева.

Официально все 7 км поселковой прибрежной полосы закрыты решением комиссии по ЧС, и туристов ждут таблички «Купание запрещено» и «Осторожно! Обвал!». Свою роль районная администрация видит в том, чтобы не допустить человеческих жертв и гонять туристов с берега, пока республиканские власти не найдут вариант решения проблемы. С ходу его предложил глава парламентского комитета Алексей Черняк: подать предложение в проект программы минкультуры РФ по развитию въездного и внутреннего туризма.

«Не надейтесь на инвестора, 1 млрд руб – это такие деньги, которые будут еще правнукам отбиваться, – пояснил Черняк. – Я вам советую, пока эта программа является проектом, направляйте свои предложения. Семь наших регионов туда документы подали».

Напомним, в прошлом году накануне отчета правительственной комиссии о проверке деятельности органов власти Николаевского сельского поселения. Причиной проверки стало то, что Николаевский сельсовет, контролирующий 7 населенных пунктов, решил сделать свой бюджет автономным и не согласовывать его с минфином Крыма.

Ранее власти курорта жаловались на неучастие республиканских структур в решении главной проблемы Николаевки – укреплении обвальных глинистых склонов.

В августе 2016 года Совмин Крыма отдал в аренду на 25 лет бывшую базу отдыха «Горняк» предприятия Крымвзрывпром в поселке Иосифа Файнгольда. В Николаевке у Файнгольдов уже есть курортный объект – . В 2013 году Файнгольды даже грозились провести берегоукрепительные работы в поселке стоимостью в несколько миллионов гривен. В итоге поселок вообще остался без пляжей.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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