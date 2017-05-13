Одна табличка и два памятника: власти Симферополя сочиняют туристический маршрут «Крымская весна»

Публикации за 13.05.17

Новый туристический маршрут «Крымская весна» появится в Симферополе. Он станет четвертым на экскурсионной карте столицы, хотя и прежние три мало кому известны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму замглавы администрации Симферополя Юрий Тур сообщил, что к трем туристическим маршрутам скоро добавится еще один.

«Мы уже сделали маршрут, посвященный «Крымской весне», – отметил он. – Примем на координационном совете и будем работать».

Такая инициатива, как выяснилось, исходила от главы парламентского комитета Алексея Черняка. По его словам, маршрут просто необходим для гостей крымской столицы, приезжающих в командировку для участия в республиканских совещаниях.

«Огромнейшее количество представителей других субъектов РФ просят рассказать, что и как было, – пояснил он. – Возле памятника «Вежливым людям» уже свадьбы фотографируются».

Какие еще памятники и объекты представлены в маршруте «Крымская весна», участники заседания не пояснили, при том, что кроме скульптурной композиции напротив здания Госсовета Крыма, таблички на самом здании и памятника «Народному ополчению всех времен» с торца здания Совета министров Крыма никаких символов событий февраля-марта 2014 года в Симферополе нет. Более того, уже существующие туристические маршруты по крымской столице неизвестны обывателю – о них не знает даже глава профильного комитета парламента.

«Мало кто знает, куда пойти и обратиться, чтобы пройти по маршруту, – указал Черняк. – Множество студентов со всех уголков РФ интересуются, где купить билет на экскурсию».

Выяснилось, что вся информация представлена на карте Симферополя с QR-кодами, на сайте администрации Симферополя, и транслируется на экранах в городских троллейбусах.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 13.05.17

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