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Крым

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Публикации за 16.05.17

В Крыму предложили поставить прижизненный памятник украинскому президенту – пока не поздно

В Крыму предложили поставить прижизненный памятник украинскому президенту – пока не поздно

В крымской блогосфере активно обсуждают возможность установки памятника бегущему от Крымской весны Петру Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА , идея принадлежит собственному корреспонденту НТВ в Крыму Олегу Крючкову.

Журналист решил внести лепту в замысел симферопольских властей о формировании в городе .

«Ну что, скучаете? Я тут прочитал, что в Симферополе собираются организовать, цитата: Туристический маршрут «По знаковым местам «Крымской Весны»". Идея хорошая, только объектов для показа туристам мало... Нужны инстаграмные места. Созрела идея.... Поставить памятник Порошенко. Малую архитектурную? форму. Да, да, Петру Алексеевичу. В Симферополе. На месте его... славы... Вижу примерно так: Стоит гарант, раком. Мятый костюм, как всегда... А в ж..пе, извините, торчит, или дает пня кроссовок. Как было. По-европейски... Без постамента, что бы каждый мог.... Разочек. Реализм композиции, приветствуется.... Объявляется конкурс эскизов. Обязуюсь лучшие опубликовать. И озвучить идею мэру города.

П.С. Кроссовок сохранен для истории помощником Наталии Поклонской. Думаю выдадут скульптору на время, для натурализма и исторической достоверности», – написал у себя в Фейсбуке Крючков.

На идею живо откликнулись подписчики журналиста. Однако, нашлись и поборники приличий, предложившие для начала дождаться физического упокоения оригинала.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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