Симферополю пообещали выделить пляж возле Евпатории

Публикации за 14.05.17

Симферополь может обзавестись собственным городским пляжем возле Евпатории. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая прибрежная территория компенсирует бывший «городской пляж» в Николаевке, где все 7 км берега признаны аварийными.

«У нас есть предложение, которое было озвучено Владимиром Андреевичем (спикером Константиновым – прим. НД), чтобы Симферополю в одном из регионов выделили пляжные территории, – отметил Черняк. – И глава администрации Симферополя согласился взять их на баланс и организовать транспортное сообщение».

По словам главы комитета, свободным побережьем с Симферополем готова поделиться Евпатория. Хотя до сих пор главным пляжем крымской столицы считалась Николаевка, куда ходили автобусы из спальных районов, а также Новофедоровка, которая относится к Сакскому району.

Однако теперь пляжи Николаевки признаны аварийными, и пока поселковые власти ищут 1 млрд руб на их реконструкцию, администрация Симферополя получила возможность пробиться к берегу.

Напомним, на балансе администрации Симферополя находятся два детских оздоровительных лагеря «Отважный» и «Лесной» в Судаке. Оба муниципальных лагеря выпали из поля зрения чиновников и не принимают детей в сезон.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 14.05.17

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