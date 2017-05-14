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Крым

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Публикации за 14.05.17

Симферополю пообещали выделить пляж возле Евпатории

Симферополю пообещали выделить пляж возле Евпатории

Симферополь может обзавестись собственным городским пляжем возле Евпатории. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как передает корреспондент РИА , новая прибрежная территория компенсирует бывший «городской пляж» в Николаевке, где все 7 км берега признаны аварийными.

«У нас есть предложение, которое было озвучено Владимиром Андреевичем (спикером Константиновым – прим. НД), чтобы Симферополю в одном из регионов выделили пляжные территории, – отметил Черняк. – И глава администрации Симферополя согласился взять их на баланс и организовать транспортное сообщение».

По словам главы комитета, свободным побережьем с Симферополем готова поделиться Евпатория. Хотя до сих пор главным пляжем крымской столицы считалась Николаевка, куда ходили автобусы из спальных районов, а также Новофедоровка, которая относится к Сакскому району.

Однако теперь и пока поселковые власти ищут 1 млрд руб на их реконструкцию, администрация Симферополя получила возможность пробиться к берегу.

Напомним, на балансе администрации Симферополя находятся два детских оздоровительных лагеря «Отважный» и «Лесной» в Судаке. выпали из поля зрения чиновников и не принимают детей в сезон.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 14.05.17

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