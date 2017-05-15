В Крыму отставание по реализации ФЦП составляет 80%

Публикации за 15.05.17

Отставание от графика реализации Федеральной целевой программы развития Крыма составляет 80%. Из 150 объектов в зоне риска находятся 120, а 18 вовсе выпали из графика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании президиума Госсовета республики вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин отчитывался о ходе реализации ФЦП. Он напомнил, что в этом году объем строительных работ запланирован на сумму 52,3 млрд руб, из 150 объектов 114 предстоит ввести в эксплуатацию и 88 из них – это объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты.

«Более 120 объектов попали в зону риска, по ним превышены сроки, – отметил вице-премьер. – Отобранные в 2016 году подрядчики не оправдали ожиданий, мы имеем проблемы с выходом проектно-сметной документации из экспертизы, поскольку у подрядчиков банально нет денег ее оплатить».

В тоже время из предусмотренных в ФЦП на проектно-изыскательские работы средств Крым вернул в федеральный бюджет 600 млн руб. На 268 млн руб республика может рассчитывать повторно, но по остальной сумме нужно искать резервы в собственном бюджете с перспективой получить компенсацию из федерального центра только в 4 квартале .

«Невозможно вовремя рассчитаться за проектно-изыскательские работы, – посетовал Нахлупин. – Правительство прикладывает максимальные усилия сократить отставание или продлить сроки».

Среди причин отставания вице-премьер назвал отсутствие опыта у крымских управленцев и межотраслевого взаимодействия муниципальных органов власти, главных распорядителей бюджетных средств, курирующих вице-премьеров, и, самое главное, с АНО «Дирекция по управлению целевой программой», которая является федеральной структурой. «К сожалению, это не дало нам возможности сделать так, как мы должны были сделать», – пояснил Нахлупин.

Наиболее сложная ситуация на 18 объектах, которые должны закончить и ввести в эксплуатацию до гонца года. По словам вице-премьера, к воздействию на подрядчиков уже привлекли прокуратуру, ФСБ и МВД. «Надо либо расторгать контракты и проводить торги по новой, либо заставлять нерадивых подрядчиков работать», – считает он.

Тем не менее, руководство Крыма ждет в этом году от ФЦП «прорывные вещи», о чем говорит объем строительства в первом квартале текущего года – 428% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

Напомним, на мартовском заседании президиума Госсовета Крыма глава парламента Владимир Константинов высказал опасение, что осуществлению Федеральной целевой программы по развитию Крыма угрожают «мертвые подрядчики» и бездумная централизация управления процессами, от которой у столичных чиновников «ноги разъезжаются». Как опытный строитель, Константинов подчеркнул, что уже март, и если не начать строительство сейчас, то технологически к декабрю сдать объекты не удастся. Поэтому готовность подрядчиков на объектах необходимо тщательно проверить.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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