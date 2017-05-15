Правительство Крыма ускорит строительство объектов ФЦП с помощью веб-камер

Публикации за 15.05.17

Правительство Крыма решило установить веб-камеры на строительных площадках объектов по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. За само строительство будут отвечать главы муниципальных администраций.

Об этом сегодня на заседании президиума Госсовета республики сообщил вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. «Мы приняли решение, что главная ответственность будет на привязке к локации, – пояснил он. – Это значит, что глава администрации муниципального образования будет отвечать за строительно-монтажные работы на своей территории».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам вице-премьера, каждый муниципалитет получил форму еженедельного отчета о ходе строительства: количество людей, количество техники, факт объема выполненных работ. Общая информация по пятницам будет поступать главе Крыма.

«Принято решение установить на объектах 65 веб-камер, – добавил Нахлупин. – 30 уже поставили, но не все работают, как надо. После отладки и установки на каждом объекте мониторинг будет идти в режиме онлайн».

Кроме того, Совмин решил подписать соглашение с АНО «Дирекция по управлению ФЦП» о разграничении полномочий – АНО будет отвечать за проектные работы, а власти республики – за строительно-монтажные. Для объективности дирекция по управлению ФЦП будет вести собственный мониторинг хода строительства. Своего контролера по стройкам направит Государственный совет Крыма. Им стал глава комитета по бюджетной и налоговой политике Игорь Лукашев.

Напомним, в этом году в рамках ФЦП запланировано финансирование строительно-монтажных работ на 52,3 млрд руб. Из 150 объектов 114 подлежат вводу в эксплуатацию, при этом сроки строительства нарушены у 120 объектов, 18 вовсе выпали из графика.

В марте на заседании президиума Госсовета Крыма вице-премьер Павел Королев сообщил, что допущены отставания по 118 объектам ФЦП, из них 97 – капитального строительства и 21 – культурного наследия. План-график ликвидации отставания не выполняется, особенно в части юридического предоставления земельных участков. На конец января у половины объектов документов на землю не было, что Королёв пояснил слабым взаимодействием муниципальной и исполнительной власти с госзаказчиками. Отсутствие границ особо охраняемых природных объектов тормозит прохождение экологической экспертизы, ненормативное состояние земельных участков не позволяет поучить заключение государственной экспертизы

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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