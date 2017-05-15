В Феодосии старый долг оказался красен уголовным делом: экс-глава и главный застройщик выясняют отношения в суде

Публикации за 15.05.17

Экс-глава Феодосии и главный городской застройщик выясняют отношения в суде. Наблюдать за процессом довольно любопытно.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2015 года Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были арестованы по заявлению Лукичева, который обвинил чиновников в вымогательстве денег за получение разрешительной документации.

На апрельское заседание суда свидетель Лукичев не явился, адвокат Щепеткова тогда заявил ходатайство о том, чтобы Роман Лукичев был принудительно доставлен на следующее судебное заседание. Теперь в ходе разбирательства открылись новые взаимоотношения между подсудимым и потерпевшим – первый (будучи детским врачом) лечил и самого Лукичева, и членов его семьи. Потом они одновременно были депутатами горсовета. А 5-6 лет назад, в период финансовых сложностей, Лукичев занял 12 тысячдолларов у супруги экс-мэра. Далее показания расходятся: Лукичев утверждает, что долг давно вернул, Щепетков – что денег до сих пор нет, ему даже пришлось обращаться в суд – к делу приобщили исполнительный лист от 12 апреля 2017 года.

Позже, по словам Лукичева, он обратился в горадминистрацию для продления договора аренды земли под рестораном «Водный мир». «Щепетков отметил, что у него нет мотивации для того, чтобы продлевать мне срок договора аренды. Я сказал, что построю дома, а какой-то процент квартир отдам городу. Дальше он мне сказал, чтобы я шел к его заместителю Макару Макарову, который объяснит мне, что такое мотивация», – рассказал суду Лукичев.

Застройщик, по его словам, предложил квартиры для города, но Макаров рекомендовал ему посчитать стоимость квартир и расплатиться деньгами. «Спустя несколько дней Макар Валерьевич предложил вновь встретиться, заявив, что у него есть вариант решения проблемы: «Он предложил выкупить у меня ресторан «Водный мир», – вспомнил потерпевший, заметив, что такой вариант шокировал его. – Этот ресторан мне, как дитя. Я предложил Макарову большее количество квартир для города, но он не согласился».

«Спустя время Макар Макаров попросил меня подъехать. Я зашел к нему, он написал что-то на листочке, протянул этот листочек мне и я увидел, что там написано «300 тыс. долларов». Я заявил, что не имею такой суммы, но он сказал, что можно отдать частями», – рассказал Лукичев.

Через несколько дней Щепетков в присутствии депутатов стал говорить о насущных нуждах Феодосии: выяснилось, что городу нужны баня для ветеранов, аренда квартир для сотрудников администрации. Была озвучена еще одна сумма – 250 тыс руб: «Мне сказали: найди эти деньги, иначе тебе будет хана!», – вспомнил Лукичев.

150 тыс долларов нужно было отвезти в Москву – на этом этапе Лукичев сделал заявление в Следственный комитет, приложив к нему диск с аудиозаписями разговоров.

Адвокаты экс-главы администрации Феодосии заметили, что в ходе допроса Роман Лукичев зачитывает показания, пользуясь текстом из протокола допроса. Они недоумевают: как текст протокола от 21 декабря 2015 года, распечатанный на той же бумаге и принтере, что и оригинал, мог оказаться у потерпевшего, отмечает «Феодосийский городской портал».

На следующем заседании вопросы Лукичеву в суде задавал Щепетков, но оказалось, что свидетель не помнит подробностей – кто (сам Щепетков или Макаров по его поручению), где и когда предложил Лукичеву дать взятку. Не помнит он и по чьей инициативе происходили встречи, на которых обсуждались условия продления аренды. Диктофон, на который писались эти разговоры, он потерял год назад.

Лукичев, отвечая на вопрос подсудимого, перечислил, какую помощь он оказывал городу: участвовал в возведении поклонного креста на въезде, сделал ремонт зала заседаний администрации, ремонтировал другие объекты, но подтвердить документально это не может.

Напомним, сам Роман Лукичев имеет в Крыму неоднозначную репутацию. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Лукичева «нашим крымским несчастьем» и потребовал включить его в «черный список», чтобы впредь он не получал подрядов, которые оплачиваются из бюджета. А из-за махинаций с жилой застройкой депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов прилюдно назвал Романа Лукичева жуликом.

Арест бывшего крымского вице-премьера Олега Казурина (в феврале текущего года его обвинили в получении взятки в 27 млн руб) пресса тоже связывает со строительством домов для переселенцев в Керчи и в Феодосии, и с фирмой «Крэч-15» Романа Лукичева.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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