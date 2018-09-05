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Среда, 5 сентября 2018, 16:07 мск

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Феодосийскому застройщику Роману Лукичеву опять повезло в суде: город потерял 27 миллионов

Городская администрация Феодосии из-за необъяснимой «нерасторопности» потеряла без малого 30 млн. рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горадминистрации не удалось взыскать долг за аренду земли с фирмы, связанной со скандально известным феодосийским застройщиком Романом Лукичевым.

Компания ООО «Технопласт плюс» задолжала городу более 27 млн. руб. за аренду земли. По сведениям администрации, долг возник еще в декабре 2014 года. С иском в арбитражный суд мэрия обратилась только в апреле нынешнего года. То есть установленный законом трехлетний срок был пропущен. На этом основании суд отказал в исковых требованиях.

Согласно базе ЕГРЮЛ «Технопласт плюс» принадлежит украинской компании «Феодосия жилстрой» и Нине Файзуллиной.

Нина Файзуллина – компаньон семьи Лукичевых. В некоторых их предприятиях она является директором, в других – совладельцем. Достаточно упомянуть ООО «Файзуллин» и ООО «Миргородинвест», которые занимаются строительством и управлением недвижимостью и кафе «Чайка».

В базе дел, выложенной Арбитражным судом Крыма, есть множество решений с названиями этих фирм.

«Крымэнеого» и «Вода Крыма» через суд успешно взыскали с них долги.

Для администрации Феодосии это не первое проигранное в суде дело. В 2016 году суд отказал во взыскании долга за аренду земли и расторжении договора с индивидуального предпринимателя Нины Файзуллиной (дело № А83-6027/2016).

В прошлом году вынесено решение по делу, где мэрия требовала ответчиков – частное предприятие «Файзуллин », ООО «Технопласт плюс», ООО «Технопласт» – освободить самовольно занятые и застроенные гаражами земельные участки, снести самовольные строения, восстановить первоначальное состояние участков. В удовлетворении иска отказано (дело №А83-792/2015).

То ли в горадминистрации работают неопытные в судебных делах юристы, то ли Роман Лукичев удивительно удачлив. Ведь с ним связывают аресты и вынесенные обвинительные приговоры, которым подверглись экс-мэр Феодосии Дмитрий Щепетков и бывший вице-премьер правительства Крыма Олег Казурин.

Из-за подозрений в махинациях с жилой застройкой депутат Госсовета Крыма Валерий Аксёнов прилюдно назвал Лукичева жуликом.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 05.09.18

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