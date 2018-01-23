Феодосийский застройщик поставил под угрозу отопление жилых домов

Глава Крыма Сергей Аксенов возмутился ситуацией с отоплением в Феодосии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители нескольких домов в городе находятся под постоянной угрозой отключения от теплоснабжения.
По словам министра ЖКХ Крыма Марины Горбатюк, в этом виноват феодосийский застройщик Роман Лукичев.
«У нас осталась проблема по котельной по улице Баранова в Феодосии. Это частная котельная, которая принадлежит Лукичеву. Было предложено переподключить два дома и техникум к котельной «Крымтеплокоммунэнерго». Ситуация остается в первоначальном варианте, котельная на улице Баранова работает в аварийном режиме», – пояснила министр.
По ее словам, Лукичев должен был приобрести трубы для переподключения, но сделал этого. В свою очередь, Аксенов напомнил о других жалобах, связанных с работой Лукичева как застройщика, и заявил о необходимости вмешательства в ситуацию прокуратуры.
«Сколько мы будем уговаривать человека, который просто игнорирует полностью все предложения и рациональные вещи? Когда-нибудь этот процесс завершится?», – возмутился глава Крыма.
Еще одна проблемная котельная находится в Черноморском районе: ее подарили региону чиновники Тюменской области в 2014 году, но, по словам Горбатюк, «принята (на баланс) она не была».
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 23.01.18
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