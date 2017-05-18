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Публикации за 18.05.17

Оговорка по Януковичу: Врио губернатора Севастополя назвал Ахматову Ахметовым

Оговорка по Януковичу: Врио губернатора Севастополя назвал Ахматову Ахметовым

Один из парков Севастополя неожиданно получил от врио губернатора Дмитрия Овсянникова новое название, в честь украинского олигарха Рината Ахметова.

Как передает корреспондент РИА , глава города перепутал фамилии бизнесмена и русской поэтессы Анны Ахматовой.

Инцидент произошел во время выступления Овсянникова перед участниками праймериз от «Единой России», когда он говорил о планах по благоустройству Севастополя.

«По тем же паркам – в этом году строим Рыбацкий сквер (Динопарк), Учкуевку (парк и пляж) проектируем в этом году, в следующем заканчиваем. Парк Ахметова…», – сказал Овсянников, что сразу же вызвало смех в зале. После чего он поспешил поправить самого себя: «… Ахматовой – запустили проектно-монтажные работы», – цитирует онлайн-газета «Новый Севастополь» врио губернатора.

Отметим, что подобная оговорка стала одним из самых известных «ляпов» бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2007 году выступая на одном из своих предвыборных митингов в Одессе, будучи лидером «Партии регионов», Янукович назвал город «раем для талантов», в котором многие люди сумели раскрыть свои таланты. А одним из таких людей политик назвал «поэтессу Анну Ахметову», присвоив ей фамилию бизнесмена, считавшегося основным спонсором партии.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.05.17

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