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Публикации за 18.05.17

Власти Симферополя хотят снимать пропагандистское кино – практически даром

Власти Симферополя хотят снимать пропагандистское кино – практически даром

Власти Симферополя решили снимать пропагандистские ролики: в кадр должен попасть город, остальное зависит от фантазии сценаристов.

Как передает корреспондент РИА , управление муниципальных закупок Симферополя объявило о проведении конкурса на производство рекламно-пропагандистских роликов социальной направленности.

Предполагается, что победитель электронного аукциона разработает сценарные планы 10 роликов (длительностью не менее 1 минуты каждый), организует проведение съемок и запись звукового материала по этим сценариям, применив специальные виды видеосъемки. Далее в техзадании описываются технические параметры готового продукта.

Из прочих условий оговаривается использование исключительно оригинальных видеоматериалов, отснятых на территории городского округа Симферополь, а также наличие постановочных сцен с участием актеров.

Однако о темах будущих видеоматериалов в техзадании не сказано ни слова. Как и том, когда и от кого победитель конкурса о них узнает. Что вызывает недоумение: не понятно, как исполнитель, не зная темы, должен разработать сценарный план и подобрать актеров. Ведь, в зависимости от задания, могут понадобиться актеры-пенсионеры, сидящие в сквере Тренёва и восхваляющие отцов города, или, например, актрисы, наглядно объясняющие, что не стоит голышом купаться в прудах Гагаринского парка или фонтане Савопуло.

Наконец, заплатить за все 10 роликов городские власти готовы не более 480 тысяч рублей. Иными словами, ни о какой профессиональной работе речи быть не может.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.05.17

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