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Публикации за 21.05.17

«Еuronews Українська» распрощалась с Незалежной, опустив вторую часть нацистского приветствия (СКРИН) / В ПАСЕ крайне встревожены, в сетях – язвят

«Еuronews Українська» распрощалась с Незалежной, опустив вторую часть нацистского приветствия (СКРИН) В ПАСЕ крайне встревожены, в сетях – язвят

«Euronews» заявил о прекращении работы на Украине.

Как передает корреспондент РИА , накануне в Фейсбуке на официальной странице канала появилась информация о том, что украинская служба «Еuronews», которая проработала в стране почти шесть лет, закрывается.

Как известно, в 2014 году украинские власти запретили телеканалу вещание на русском языке. А уже в 2015 году Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию отозвал лицензию у «Euronews», объясняя это нерентабельностью проекта: якобы Киев не может влиять на контент вещания, а разрешение на вещание европейская частная компания получила от «преступной власти», которая действовала при экс-президенте Викторе Януковиче.

Напомним, в декабре прошлого года из-за планов закрыть украинскую редакцию, в Лионе возле штаб-квартиры телеканала «Euronews» его работники устроили забастовку. Также журналисты канала обратились в Парламентскую ассамблею Совета Европы». В ПАСЕ были крайне встревожены таким решением, но повлиять на планы руководства не смогли.

При этом сами информационщики считают, что решение о прекращении вешания может носить политический характер.

Такой же точки зрения придерживаются и пользователи социальной сети: «Запустились при кровавом убийце и воре Януковиче, закрылись при самом свободном президенте, приведшем страну к невиданным демократическим переменам. Это все, что нужно знать про Украину и её аборигенов», – прокомментировал пользователь пост о прекращении вещания.

Другие же отмечают, что вслед за закрытием телеканалов запретят и Интернет: «Закрытие опасных интернет-ресурсов, закрытие свободных EuroNews Украина, что дальше? Интернет запретят?».

Судя по комментариям, граждане незалежной, отметившиеся под постом, в целом негативно отнеслись к закрытию «Еuronews» и надеются, что власти все же вернут «европейский канал».

Новый День: ''Еuronews Українська'' распрощалась с Незалежной, опустив вторую часть нацистского приветствия (СКРИН)

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.05.17

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