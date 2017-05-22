В Севастополе жертва несостоявшегося изнасилования отправится под суд

Публикации за 22.05.17

Жительница Севастополя пойдет под суд за ложные обвинения в изнасиловании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале 17-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Между тем, в ходе проверки следователи не нашли подтверждений словам «жертвы», в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Позже девушка созналась, что историю с изнасилованием придумала, чтобы оговорить молодого человека.

Теперь молодая особа отправится под суд за заведомо ложный донос, сообщили в Следственном комитете Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 22.05.17

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