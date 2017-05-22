NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.05.17

В Севастополе жертва несостоявшегося изнасилования отправится под суд

В Севастополе жертва несостоявшегося изнасилования отправится под суд

Жительница Севастополя пойдет под суд за ложные обвинения в изнасиловании.

Как передает корреспондент РИА , в феврале 17-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Между тем, в ходе проверки следователи не нашли подтверждений словам «жертвы», в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Позже девушка созналась, что историю с изнасилованием придумала, чтобы оговорить молодого человека.

Теперь молодая особа отправится под суд за заведомо ложный донос, сообщили в Следственном комитете Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 22.05.17

Чиновники незалежной боятся крымского телевидения – его могут посмотреть украинцы. / В Симферополе столкнулись две легковушки и автобус (ФОТО). / Эксперт: следующим шагом Порошенко будет объявление Донбасско-татарской автономии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter