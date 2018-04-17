Вошло в привычку: несовершеннолетняя из Севастополя второй раз заявила об изнасиловании

Жительница Севастополя во второй раз пойдет под суд за ложные обвинения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17-летняя жительница Нахимовского района поругалась со своим новым знакомым и решила ему отомстить: девушка сообщила в полицию об изнасиловании.

Юная горожанка была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса, но «жертва» решила не сдаваться. В итоге следователи установили, что обвинения беспочвенны. Теперь в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, и несостоявшаяся «жертва» отправится под суд под суд за заведомо ложный донос. В настоящее время расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Примечательно, что это не первый ложный донос: горожанка уже становилась фигуранткой абсолютного такого же преступления. Тогда суд приговорил ее к штрафу.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.04.18

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