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Публикации за 22.05.17

«Геббельс нервно курит в стороне…» Украинцев призвали оборвать все связи с родственниками в России

«Геббельс нервно курит в стороне…» Украинцев призвали оборвать все связи с родственниками в России

Граждан Украины призывают оборвать все связи и прекратить все контакты с родственниками, друзьями и знакомыми, живущими в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение исходит от руководителя украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, ранее требовавшего, чтобы 9 мая объявили непраздничным и рабочим днем. Теперь он предлагает окончательно отмежеваться от России: «Подальше от Москвы. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает отношения между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции и даже семейные узы), будет использовано против нас», – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Это предложение нашло поддержку у украинских пользователей соцсети. Но нашлись и те, кто отметил: «Нужно не бежать от Москвы, а наладить с нею диалог. Надо не бежать от Москвы, а уметь наладить с ней диалог! Европе мы тоже не особо нужны, разве что как раздражитель для Москвы! Сколько бы от нее не убегали, а она никуда не денется!»

Новый День: ''Геббельс нервно курит в стороне…'' Украинцев призвали оборвать все связи с родственниками в России

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.17

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