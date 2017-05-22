«Геббельс нервно курит в стороне…» Украинцев призвали оборвать все связи с родственниками в России

Публикации за 22.05.17

Граждан Украины призывают оборвать все связи и прекратить все контакты с родственниками, друзьями и знакомыми, живущими в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение исходит от руководителя украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, ранее требовавшего, чтобы 9 мая объявили непраздничным и рабочим днем. Теперь он предлагает окончательно отмежеваться от России: «Подальше от Москвы. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает отношения между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции и даже семейные узы), будет использовано против нас», – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Это предложение нашло поддержку у украинских пользователей соцсети. Но нашлись и те, кто отметил: «Нужно не бежать от Москвы, а наладить с нею диалог. Надо не бежать от Москвы, а уметь наладить с ней диалог! Европе мы тоже не особо нужны, разве что как раздражитель для Москвы! Сколько бы от нее не убегали, а она никуда не денется!»

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.17

Пять лет за любовь к джинсам заплатит вор-матрешка из Симферополя. / Впервые в России: авидебошир попал под «уголовку», ему грозит до 5 лет тюрьмы. / СовБез РФ призвал отказаться от свободы в интернете ради спокойствия. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»