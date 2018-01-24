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Среда, 24 января 2018, 11:59 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Израиль недоволен: на русофобию властей сверху украинцы отвечают антисемитизмом снизу

На Украине за 2017 год вдвое выросло число антисемитских инцидентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Незалежная» уже второй год подряд оказывается лидером по данному показателю среди стран бывшего Советского Союза.

В докладе министерства по делам диаспоры Израиля уточняется, что «рейтинг» составлялся с учетом вербальных нападок, насильственных действий в отношении евреев, а также их собственности, кладбищ, мемориалов и общинных институтов.

Специалисты израильского ведомства подчеркивают: антисемитские настроения растут на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток Киева реабилитировать националистические движения и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев.

По мнению Тель-Авива, национальная нетерпимость на Украине растет и благодаря правоохранителям: выходки антисемитов не рассматриваются как преступления на почве ненависти, а зачастую проходят лишь по статье «хулиганство». В результате того, что преступники остаются безнаказанными, появился феномен «повторяющегося осквернения», когда нападения на один и тот же объект совершаются по нескольку раз подряд.

Вместе с тем, в израильском министерстве с удивлением отмечают, что причиной для нападок на украинских политиков все чаще становится «их реальное или мнимое еврейское происхождение».

В докладе уточняется, что если до 2014 года общественные деятели еврейского происхождения назначались на самые высокие посты в структурах власти, то сегодня «еврейство» этих же людей воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации на Украине.

«Более того, руководители-неевреи зачастую воспринимаются улицей как «скрытые евреи», – указывается в документе.

Кроме того, на Украине постоянно звучат утверждения, что ущерб, нанесенный евреям националистическими лидерами был легитимным действием в свете их «причастности к бедам украинского народа, особенно голодомору».

Авторы документа резко критикуют деятельность Института национальной памяти во главе с русофобом и полонофобом Владимиром Вятровичем, который занимается реабилитацией нацистов, «прославившихся» гонениями на евреев после Октябрьской революции и во время Второй мировой войны. Как результат, украинские националистические элементы призывают к тому, чтобы изгнать евреев из «Незалежной» или напомнить им, кто хозяин в стране.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря 2017 года в Одессе на стенах областного архива появилась надпись «Прочь жидов, Украина для украинцев!», а вход в музей Холокоста экстремисты разукрасили свастикой и написали «Первый тост – за Холокост!».

Отметим, что численность евреев на Украине невелика – согласно официальным данным на их долю приходится не более 0,2% от общего населения страны. Больше всего евреев в Одесской (0,5%) и Днепровской областях (0,39%).

Ранее, во время Майдана и последовавших за ним крымских событий, официальные представители еврейской общины на Украине заявляли, что после 2013 и 2014 года отношения украинцев и евреев существенно улучшились.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.01.18

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