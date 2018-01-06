Тяжёлая историческая амнезия: Украина объявила Крым наследником УНР и жертвой СССР

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о подготовке к рассмотрению законопроекта, признающего годы нахождения республики в СССР – оккупацией со стороны Москвы. Кроме того, Украина в нынешних границах, вместе с российским Крымом, будет провозглашена наследницей Украинской Народной Республики – государственного образования, просуществовавшего в разных формах с 1917 по 1920 год.

При этом Вятрович особо оговорился, что ни в коем случае не допускаются в связи с этим «спекуляции» на тему сравнения современных границ Украины с территорией УНР начала прошлого века, к которой, как известно, ни Крым, ни ряд других территорий Украинской Советской Социалистической Республики не имели никакого отношения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё заявление Вятрович сделал в эфире 5 телеканала, принадлежащего Петру Порошенко.

«Очевидно, что никто не будет переголосовывать Акт провозглашения независимости 1991-го года, но неимоверно важно, чтобы делались политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17-21 годов до современного государства…

Очевидно, что нужны законодательные инициативы, которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украины традициям Украинской Народной Республики… Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период.

В конце концов, в политическом поле уже звучат те тезисы, которые уже давно звучат на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», – цитирует «Политнавигатор» Вятровича.

Напомним, Украинский институт национальной памяти (УИНП) – «научно-исследовательский институт» со статусом органа исполнительной власти «Незалежной». Создан по инициативе президента Виктора Ющенко в 2005 году. Основные задачи УИНП – «воссоздание справедливой истории украинской нации» и «формирование и реализация государственной политики в этом направлении».

Политические исторические инициативы, рождённые в недрах «института», часто находят воплощение в официальных законах нынешней Украины. Один из них – закон о декоммунизации.

Владимира Вятровича называют «украинским историком, публицистом, исследователем истории украинского национального движения». Назначен директором «института» национальной памяти в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Объявлен персоной нон-грата в России и Польше.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.18

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