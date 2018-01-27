В Киеве признали, что украинская субкультура бессильна против Русского мира

Одиозный глава Украинского института национальной памяти, радикальный националист Владимир Вятрович признал, что подчинённое ему ведомство не справляется с широким и разносторонним влиянием российской культуры на граждан «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский государственный чиновник, объявленный персоной нон-грата в России и Польше, сообщил в социальной сети Facebook.

«Не все щупальца «русского мира», такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые – более милые, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «8 Марта», Булгаков, Пугачёва и даже Высоцкий и Цой в руках Кремля – эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и его воспроизводства. И именно культура – это тот фундамент, на котором каждый империализм возводит храм своего величия», – написал Вятрович.

Многие украинские пользователи призвали Вятровича перестать «вносить раскол в общество и политизировать культуру». Другие резонно отметили, что «русских Булгакова, Гоголя, Королёва и многих других, при всём желании, уже не оторвать от Киева и Украины». То же касается и украинской церкви московского патриархата.

Как сообщал «Новый День», ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о подготовке к рассмотрению законопроекта, признающего годы нахождения республики в СССР – оккупацией со стороны Москвы. Кроме того, Украина в нынешних границах, вместе с российским Крымом, будет провозглашена наследницей Украинской Народной Республики – государственного образования, просуществовавшего в разных формах с 1917 по 1920 год.

Напомним, Украинский институт национальной памяти (УИНП) – «научно-исследовательский институт» со статусом органа исполнительной власти «Незалежной». Создан по инициативе президента Виктора Ющенко в 2005 году. Основные задачи УИНП – «воссоздание справедливой истории украинской нации» и «формирование и реализация государственной политики в этом направлении».

По сообщениям украинских СМИ, советские фильмы оказались самыми востребованными на телеэкранах Украины в минувшие новогодние праздники.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.18

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