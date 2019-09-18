Апологет украинской декоммунизации лишился своего поста

Кабинет министров Украины уволил с должности директора Украинского института национальной памяти, автора и яростного проводника декоммунизации Владимира Вятровича.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Вятрович заявил на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Владимир Вятрович, которого называли личным историком Петра Порошенко, инициатор практически всех антироссийских решений киевского режима в сфере идеологии, которые не имели ничего общего с «исторической памятью».

Одиозный «историк» и бывший агент СБУ считал своим личным долгом навязывание Украине «праздников», прославляющих нацистов и коллаборационистов времён Великой отечественной войны.

Кроме того, Вятрович, занявший свой пост ещё в 2014 году, до последнего дня настаивал на отмене празднования 9 мая и 8 марта, требовал даже отменить Деда Мороза, запретить песни Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и так далее.

Вместе с тем, по словам украинских экспертов, отставка «радикального русофоба» и «врага истории» никак не скажется на антироссийской деятельности Украинского института национальной памяти. Увольнение Вятровича – это лишь дань требованиям подавляющего большинства избирателей Владимира Зеленского.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже заявил, что курс, проводимый институтом национальной памяти, будет продолжен.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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