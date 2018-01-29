На Украине предъявили серьезные обвинения Булгакову, Пушкину и их почитателям

Классиков русской литературы Александра Пушкина и Михаила Булгакова обвинили в плагиате. С обличительной речью выступил украинский писатель Юрий Винничук.

Как уже сообщал «Новый День», одиозный глава Украинского института национальной памяти, радикальный националист Владимир Вятрович заявил, что подчинённое ему ведомство не справляется с широким и разносторонним влиянием российской культуры на граждан «Незалежной» и назвал Булгакова, Пугачёва, Высоцкого и Цоя инструментами Кремля для зомбирования украинцев.

Это заявление вызвало ожесточенные споры в обществе. К дискуссии решил присоединиться и Винничук. Он поставил знак равенства между «русским миром» и «совком». И обвинил всех украинцев, защищающих русских писателей и артистов, в том, что они не перестали быть русскими. «Вы счастливы, потому что у вас были Высоцкий, Окуджава, Галич и т. д. А вот наших певцов и композиторов вы убили, начиная с Леонтовича и заканчивая Игорем Билозиром».

Высоцкому досталось за то, что он ездил по миру и восхищал «гебистов и партийных» бонз: «Это был их кумир, которого они позволили плебеям. Наши барды в то время могли собираться только по домам и в очень узком кругу что-то подобное петь».

Булгакова обвинили в копировании европейских писателей: «Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак Орлана «Ночная Маргарита», изданного в Москве в 1927 году? – возмущается Винник. – Придет в голову французу и роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо». Американец, читая Булгакова, сразу вспомнит «Таинственного незнакомца» (1898) Марка Твена, особенно бал и общие философские идеи. Немецкоязычный читатель заметит множество реминисценций из романа Густава Майринка «Ангел Западного окна», а кто-то будет просто ошарашенный удивительными совпадениями с «Приключениями авантюриста Гуго фон Габенихта» классика венгерской литературы Мора Йокаи».

Впрочем, главная претензия Винника заключается не в том, что Булгаков заимствовал сюжеты у других авторов или, с его точки зрения, плохо писал, а в том, что он не любил украинцев:

«Вы можете сколько угодно боготворить Булгакова, который ненавидел нас, аборигенов этой земли. Ибо в то время как он себе мог свободно творить, писать то, что ему хотелось, украинские писатели его уровня уже лежали в вечной мерзлоте, – негодует автор десятка книг на украинском языке. – Вам наплевать на то, что Булгаков презирал украинцев. Ни в одной стране, которая себя уважает, никто бы не разрешил ставить памятник или открывать музей своему врагу».

Пушкина же Винник и вовсе называет эпигоном французской поэзии, заявляя, что немало классических стихотворений Пушкина, в том числе «Письмо Татьяны», – перепевы с французского.

Украинский писатель сокрушается, что украинские дети будут изучать стихи, посвященные Анне Керн, в которых русский поэт называет ее гением чистой красоты, но никогда не узнают о письме, в котором Пушкин рассказывает об интимной стороне отношений с «мимолетным виденьем».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.01.18

Кремль сделал из Волкера овцу: Порошенко принудят общаться с Захарченко. / Чубаров проклянёт крымских татар, не послушавших Навального. / Дефицит бюджета Крыма вырос до 3,2 миллиардов рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»