В Киеве отказались сносить памятник воссоединению Украины с Россией

Металлическая «Арка дружбы народов» в честь 60-летия СССР и в ознаменование воссоединения Украины с Россией в 1654 году не будет демонтирована.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил новый министр культуры молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Мне кажется, что что-то разрушать – памятники или такое – это дело последнее. Во-первых, нам надо разобраться с тем, что мы думаем и как мы думаем. И чувствуем ли мы как украинцы свою идентичность. И пока я не буду ставить вопрос о сносе этого памятника», – заявил соратник Зеленского.

Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин предлагал сдать «Арку дружбы народов» на металлолом.

Кроме того, на сносе памятника и установлении на его месте монумента украинским нацистам и коллаборационистам настаивал недавно уволенный со своего поста одиозный директор киевского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Между тем, по мнению украинских экспертов, увольнение Вятровича – это лишь дань требованиям подавляющего большинства избирателей Владимира Зеленского.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже заявил, что курс, проводимый институтом национальной памяти, будет продолжен.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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