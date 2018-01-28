«Опасно для жизни»: На Украине сравнили с тяжёлой никотиновой зависимостью тягу граждан к российской культуре

Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, назвавший накануне Булгакова, Высоцкого и Цоя «щупальцами русского мира», попытался смягчить резкую негативную реакцию украинских пользователей в свой адрес.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», попытка Вятровича объясниться за свои вчерашние нелепые аналогии вызвала едва ли не меньший скандал.

На этот раз чиновник приравнял российскую культуру к вредному для здоровья табаку, а пользование её плодами к пагубной привычке.

«Дискуссию о возможности использовании Россией определённых деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, и если можно, то кого именно. Не предлагал запретить ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-то другого, кроме тех, кто сейчас открыто поддерживает российскую агрессию. Повторю: необходимо лишь не забывать, как их могут использовать.

Надпись на пачке сигарет «Курение убивает» – это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Оно касается не только этой пачки, даже не данного бренда, а курения в целом», – оправдался Вятрович.

Подобное объяснение удовлетворило далеко не всех, а многих вновь возмутило.

«Если ты в душе нацист, то как ни формулируй, твой нацизм всё равно вылезет наружу», – выразил мнение значительной части комментаторов один из пользователей.

Напомним, вчера украинские пользователи призвали Вятровича перестать «вносить раскол в общество и политизировать культуру».

Симферополь, Валентин Карамазов

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