Возвращённые советские фильмы побили все телерейтинги на Украине

Советские фильмы, ранее попадавшие в «черный список» министерства культуры Украины, оказались самыми востребованными на телеэкранах в новогодние праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соскучившимся за три года полного запрета советского кино украинцам телеканалы показывали «Служебный роман», «Иронию судьбы», «Девчата», «Золушку» и другие киноленты.

Из-за политических высказываний некоторых российских актеров, сыгравших в этих фильмах, госструктуры Украины курирующие сферу культуры заносили киноленты в список нежелательных к показу в незалежной. Что вызывало резонанс среди зрителей и страх среди владельцев каналов.

«Это яркий пример того, что спрос со стороны людей побеждает любые искусственно созданные барьеры. В предыдущие годы те каналы, которые показывали эти фильмы подпольно, выигрывали дважды – они выигрывали рекламу и популярность. Теперь и другие каналы поняли, что это работает. Поэтому такие фильмы выставили в прайм, потому что зритель это смотрит», – цитирует «Страна» эксперта Руслана Бортника.

Как уже сообщал «Новый День», с 2014 года на Украине под запрет попали 600 российских сериалов и фильмов, а также власти запретили более 80 российским артистам въезжать на территорию страны, так как они якобы создают угрозу национальной безопасности незалежной. Среди попавших под запрет кинолент – «Брат – 2», «Тарас Бульба», «Сирота казанская», сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Смерш» и другие.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 02.01.18

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