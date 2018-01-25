Украинский телеканал привлекут за показ Д'Артаньяна и Чародеев

Один из крупнейших телеканалов «Незалежной» Интер будет подвергнут внеплановой проверке за трансляцию кинолент «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи», героями которых являются российские артисты из украинского «черного списка».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Поводом для проверки стало обращение в Службу безопасности Украины гражданина Миколы Ковбыка.

В документе Нацсовета указывается об ответственности телеканалов за трансляции в украинском эфире фильмов с участием артистов, внесённых в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности».

Согласно данным мониторинга, сотрудниками ведомства было установлено, что в эфире «Интера» в период с 12 по 15 января показывали советскую киноклассику «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта.

«Показ фильмов с участием лиц, внесённых в санкционный список, является нарушением требований закона о телевидении и радиовещании», – говорится на сайте Нацсовета.

Между тем, юристы украинских телеканалов, заинтересованных в трансляции популярных советских фильмов, указывают на противоречия в законодательстве. По одному украинскому закону запрещены к показу фильмы с участием людей из «чёрного списка», по другому – не подпадают под запрет фильмы, снятые до 1991 года.

Как сообщал «Новый День», советские фильмы оказались самыми востребованными на телеэкранах Украины в минувшие новогодние праздники.

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