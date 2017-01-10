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Крым

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Публикации за 10.01.17

Враг уничтожен: на Украине запретили очередной российский сериал

Враг уничтожен: на Украине запретили очередной российский сериал

Госкино Украины запретило очередной российский фильм.

Как передает корреспондент агентства , на этот раз под запрет попал комедийный телесериал «Отель» режиссёров Антона Федотова и Антона Маслова, премьера которого состоялась осенью 2016 года. Между тем, это не первое «вето», наложенное в новом году: 3 января Госкино аннулировало прокатное удостоверение ещё одного телесериала «Человеческий фактор» режиссёра Александра Замятина.

Напомним, в ноябре на Украине обнаружили 7 чудом не запрещенных российских сериалов и быстренько запретили их трансляцию.

Стоит отметить, что с 2014 года уже запрещено около 600 российских сериалов и фильмов. Кроме того, более 80 российским артистам запрещен въезд на территорию Украины, так как они якобы создают угрозу национальной безопасности страны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.01.17

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