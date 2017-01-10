Враг уничтожен: на Украине запретили очередной российский сериал

Публикации за 10.01.17

Госкино Украины запретило очередной российский фильм.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на этот раз под запрет попал комедийный телесериал «Отель» режиссёров Антона Федотова и Антона Маслова, премьера которого состоялась осенью 2016 года. Между тем, это не первое «вето», наложенное в новом году: 3 января Госкино аннулировало прокатное удостоверение ещё одного телесериала «Человеческий фактор» режиссёра Александра Замятина.

Напомним, в ноябре на Украине обнаружили 7 чудом не запрещенных российских сериалов и быстренько запретили их трансляцию.

Стоит отметить, что с 2014 года уже запрещено около 600 российских сериалов и фильмов. Кроме того, более 80 российским артистам запрещен въезд на территорию Украины, так как они якобы создают угрозу национальной безопасности страны. https://newdaynews.ru/crimea/586559.html

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.01.17

Станет ли Киев столицей Западного федерального округа России? Прогноз экспертов. / Сколько стоит вода в Крыму? Цены сильно различаются даже в одном муниципалитете. / Кто сказал, что сезон сорван? Ай-Петри открыт – были бы желание и деньги. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»