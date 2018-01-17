Фильм Учителя «Матильда» запрещён на Украине – из-за наличия «нитратов»

Экспертный совет при Госкино Украины запретил к показу в кинотеатрах «Незалежной» фильм российского режиссёра Алексея Учителя «Матильда».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявил журналистам один из членов совета украинский книгоиздатель Дмитрий Капранов.

Причиной отказа в прокате издатель назвал участие в производстве киноленты музыканта, который находится в «черном списке врагов Украины».

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в «черном списке». Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», – объяснился Капранов.

Напомним, в России с режиссёром Учителем и его фильмом «Матильда» долго и безуспешно боролась экс-прокурор Крыма, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Депутат обвиняла режиссёра в искажении исторических фактов и кощунственном отношении к последнему российскому императору Николаю II.

Как сообщал «Новый День», на Украине составлен «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности». Въезд в страну для них запрещён. В список, который в начале 2018 года пополнился десятком новых фамилий, внесены около двухсот российских артистов. Среди них: режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон.

Кроме того, государственное агентство по вопросам кино (Госкино) Украины запретило к показу более шестисот фильмов и сериалов российского производства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.18

18 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / В Крыму поставили на поток производство «паленой» водки. / Севастопольцам «посадят на шею» еще двух вице-губернаторов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»