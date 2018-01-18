«Полный маразм!» Политконсультант Порошенко охарактеризовал антироссийскую кампанию на Украине

Политику, направленную на запрет на Украине всего российского, критикуют даже те, кто вплотную работает с украинской властью.

Так, киевский политолог Владимир Фесенко, сотрудничающий с администрацией президента Порошенко, оценил позицию Киева по литературе из РФ как целенаправленные действия по дискредитации страны на мировом уровне.

Как уже сообщал «Новый День», на Украине запретили несколько десятков российских книг. Среди них – «Большая энциклопедия школьника», «История Российского государства» Бориса Акунина, «Записки реаниматолога»: теперь за распространение книжной продукции из России продавец может лишиться около 65 тысяч рублей – 10 минимальных зарплат. При повторных случаях штраф составит уже 50 минимальных зарплат – 160 тысяч гривен (около 330 тысяч рублей – прим. «НД»).

«Полный маразм с запретом «Истории…» Акунина. Во всех опубликованных томах «Истории…» нет ничего антиукраинского. Я эти книги читал (и с большим удовольствием) и могу высказать свое мнение о них. Такими решениями нашему государству наносится больший вред, чем от российской пропаганды, – заявил Фесенко. – Уменьшается число искренних друзей Украины в России. А перед западными демократиями мы выставляемся в странном и нелицеприятном виде. Вот уж точно, избавь бог от таких «друзей», с врагами справимся сами».

Пользователи соцсетей его поддержали: «Сто процентов. Я уже видела в Германии, как к нам отношение поменялось». «Это даже не маразм и даже не идиотизм. Это вредительство и диверсия против Украины. Акунин был одним из немногих деятелей культуры, еще 2014 году поддержавших Украину и выступивших с осуждением московского империализма. Не думаю, что те деятели, которые запретили, не знали этого. Если честно, то я бы посоветовал СБУ проверить, а не «казачки ли они засланные» от ФСБ». «Я троечником в школе был, но помню, что уже где-то запрещали книги, потом жгли, а потом...». «А какими решениями власти не наносится вред нашему государству?» «Вот уж не думал, что мне когда-нибудь Лаврова (министр иностранных дел РФ – прим. НД) придется цитировать. Но тут к месту: «Дебилы, ...».

Между тем, антироссийская компания на Украине набирает обороты: Госкино Украины запретил к показу в кинотеатрах «Незалежной» фильм Алексея Учителя «Матильда» – в его создании принимал участие музыкант, внесенный в «черный список врагов Украины».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.01.18

Гражданский аэропорт Севастополя рискует остаться без пассажиров. / Фильм Учителя «Матильда» запрещён на Украине – из-за наличия «нитратов». / 18 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

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