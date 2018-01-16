Записки российского реаниматолога угрожают национальный безопасности Украины

«Черный список» запрещенных к ввозу на Украину российских книг пополнился еще четырьмя изданиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под запрет попали «Дочь Ленина – взгляд на историю» Эдварда Радзинского, «Две жены для Святослава» Елизаветы Дворецкой, «Большая книга мудрости победителей» Веры Кутыревой и «Записки реаниматолога» Вадима Шпинева.

В Госкомитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что данные издания «антиукраинского содержания» и попадают под действие закона об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции. При этом чиновники не уточнили, что крамольного для украинцев они усмотрели в тех же «Записках реаниматолога».

Отметим, что ранее на Украине запретили более двадцати российских книг. Среди них – «Большая энциклопедия школьника», «История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы», былины о богатырях и другие.

Кроме того, в марте 2017 года министерство образования Украины опубликовало вторую редакцию наработок по школьным программам для 5-9 классов, убрав из курса мировой литературы произведения Льва Толстого и Федора Достоевского.

В ноябре стало известно, что теперь за распространение книжной продукции из России продавец может лишиться около 65 тысяч рублей – 10 минимальных зарплат. При повторных случаях штраф составит уже в 50 минимальных зарплат – это 160 тысяч гривен (около 330 тысяч рублей – прим. «НД»).

Примечательно, что гонения на российскую книжную продукцию и журналистов, скандальный закон об образовании, цензура отдельных российских новостных ресурсов названы составителями рейтинга об уровне свободы в станах мира, опубликованного сегодня на сайте Freedom House, главными «тормозами демократии» в «Незалежной», которые не позволили стране подняться выше 62-го места.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 16.01.18

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