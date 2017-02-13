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Крым

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Публикации за 13.02.17

С крестом и полумесяцем: Поклонская возглавила всеконфессиональный поход против «Матильды» / Адвокат режиссёра умоляет остановиться

С крестом и полумесяцем: Поклонская возглавила всеконфессиональный поход против «Матильды» Адвокат режиссёра умоляет остановиться

Экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы России Наталью Поклонскую настоятельно просят не втягивать верующих различных конфессий в травлю фильма «Матильда» и его режиссера Алексея Учителя.

Как передает корреспондент РИА , об этом говорится в письме, направленном Поклонской бывшим сенатором Константином Добрыниным, выступающим в качестве адвоката Учителя.

В частности, Добрынин считает, что Поклонская должна предложить отправиться «фанатикам» в полицию, и там написать явку с повинной.

«Кроме того, призываем вас обратиться и к своим поклонникам в среде радикальных религиозных фанатиков любых вероисповеданий с требованием перестать давить на кинематографиста, многолетней работой доказавшего любовь к России и преданность ее культуре», – цитирует «Фонтанка» бывшего сенатора.

При этом он расценил заявление Поклонской о том, что фильм оскорбил чувства не только православных, но и мусульман, как попытку «разыграть северокавказскую карту» и встать «на очень травматичную дорогу».

«Мы понимаем, что вы не до конца в курсе событий, происходивших в современной России. Оно и понятно: с одной стороны, события и герои столетней давности занимали вас куда сильней, пока вы томились в прокуратуре совсем другой страны», – подчеркивает Добрынин.

Как уже сообщал , фильм «Матильда» об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвал скандал еще даже не выйдя в прокат. Представители РПЦ и общественного движения «Царский крест» усмотрели в трейлере ленты «тотальное оскорбление чувств верующих» и «глумление над российским императором» и потребовали запретить ее показ в кинотеатрах.

Поклонская также восприняла фильм как оскорбление и дважды обратилась к генпрокурору России с просьбой проверить картину на соответствие закону.

В свою очередь, организация «Христианское государство – Святая Русь» пошла еще дальше и разослала директорам кинозалов угрозы с требованиями отказаться от проката «Матильды».

Как выяснилось, у организации даже не оказалось регистрации в Минюсте. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандал, назвал требования представителей «Христианского государства» «угрозами со стороны анонимных экстремистов».

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 13.02.17

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