В Кремле предупредили о «жесткой реакции» на угрозы авторам фильма «Матильда»

Публикации за 08.02.17

Государство будет жестко реагировать на угрозы, которые от анонимных экстремистов получает кинорежиссер фильма «Матильда». Об этом предупредил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, в Кремле считают недопустимым давление на культуру и СМИ: никто не может запретить мыслить и высказывать свою позицию.

Песков напомнил слова президента из его послания Федеральному Собранию в 2016 году: «Президент однозначно сказал, что считает неприемлемым агрессивную реакцию, реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона. И президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко». Песков добавил: «Поэтому тут еще наверное, что стоит упомянуть – дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство Святая Русь». Мы специально проконсультировались – в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть по сути речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент». «Подобные действия абсолютно недопустимы», – еще раз подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщает РИА Новости, Песков отметил, что «это дорога с двусторонним движением, должна быть взаимная ответственность – одна сторона должна четко разъяснять отсутствие своих намерений оскорбить чьи-то чувства, но и другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на средства массовой информации». «Сам президент говорит, что никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию», – заключил Песков.

Отметим, что накануне Песков прокомментировал еще один «культурный» скандал – вокруг Константина Райкина и его моноспектакля «Над балаганом небо...», в котором очередные «активисты» усмотрели «оскорбления» и «разрыв духовных скреп». Песков призвал не выдергивать фразу Райкина о «некрофильском государстве» из контекста, указав, что в эти слова вкладывался совсем другой смысл. «Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным. Там про другое», – указал представитель Кремля.

Ранее сегодня адвокат Учителя, старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, в прошлом сенатор Константин Добрынин рассказал, что режиссер обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Напомним, фильм «Матильда» об отношениях балерины Матильды Кшесинской и последнего российского императора Николая II ещё не вышел прокат, но уже вызвал скандалы. Так, представители РПЦ, активисты общественного движения «Царский крест» и некоторые депутаты усмотрели в трейлере картины «тотальное оскорбление чувств верующих», «глумление над российским императором» и пожаловались экс-прокурору Крыма, а ныне депутату Госдумы Наталье Поклонской. Противники фильма требуют запретить показ «Матильды» в российских кинотеатрах. В конце января организация «Христианское государство – Святая Русь» разослала директорам кинозалов письма с угрозами и требованиями отказаться от проката картины Алексея Учителя.

Поклонская, в свою очередь, уже дважды обращалась в генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить фильм на соответствие российскому законодательству и нормам морали. В ответ защитники фильма говорят о лицемерии оппонентов и их попытках закрыть глаза на исторические факты.

Москва, Зоя Березина

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