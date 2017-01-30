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Общество

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Публикации за 30.01.17

В «Матильде» экстремизма не нашли

В «Матильде» экстремизма не нашли

Генеральная прокуратура РФ не нашла ничего экстремистского в еще не вышедшем на экраны фильме режиссёра Алексея Учителя «Матильда». По итогам изучения материалов трейлера к киноленте, нарушений не найдено, считают в Генпрокуратуре.

«Материалов экстремистского характера, признаков оскорбления религиозных чувств верующих, а также формальных признаков преступлений, предусмотренных статьями 148 и 282 УК РФ, не выявлено», – цитирует Лайф ответ прокуратуры на запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской.

По итогам психолого-лингвистической экспертизы трейлера никаких нарушений также не обнаружено.

Прокуратура констатировала, что «в указанном видеоматериале отсутствуют психологические и лингвистические признаки побуждения к каким-либо действиям, в том числе разрушительным, не выявлены признаки унижения человеческого достоинства по какому-либо признаку».

Поклонская намерена попросить Генпрокуратуру провести полноценную проверку не только короткого трейлера, но и всего фильма об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Напомним, в ноябре зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Запрос был подготовлен, поскольку есть письменные и устные обращения общественности на ее имя.

Премьера фильма «Матильда» о балерине Матильде Кшесинской и Николае II (прозванным в народе «Николашкой Кровавым» – прим. ред.) назначена на 30 марта 2017 года. Бюджет кинокартины составляет $25 000 000.

Ранее представители общественного движения «Царский крест» и «Родительский отпор» обратились к Поклонской с просьбой провести проверку в отношении режиссёра Алексея Учителя. Они нашли в еще не вышедшем на экраны фильме антироссийскую и антирелигиозную провокацию и угрозу национальной безопасности. Активистов, среди прочего, возмутило то, что роль Николая II в фильме играет немецкий актёр «эротической направленности» Ларс Айдингер, а в самом кинополотне «присутствуют постельные сцены» с участием «святого царя».

Первые претензии «православных активистов» к фильму Алексея Учителя возникли еще в мае прошлого года, после выхода первого трейлера, но тогда скандал «в рост» не пошел. Вскоре после обращения Поклонской в Генпрокуратуру Учитель рассказал, что прокуратура уже проверяла его новую картину – и никаких нарушений не нашла.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 30.01.17

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