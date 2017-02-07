Кинематографисты – Поклонской: мы хотим жить в светском государстве

Публикации за 07.02.17

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России вступился за «Матильду» и её создателя режиссёра Учителя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 50 российских кинематографистов, среди которых Алексей Федорченко, Павел Лунгин, Виталий Манский, Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Марина Разбежкина, Павел Костомаров и Александр Котт, подписали открытое письмо в защиту фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Мы, кинематографисты России, особенно те, кто постарше, хорошо помним, что такое цензура, которая в период СССР просто калечила искусство в целом и людей, занимавшихся им, в частности. Мы очень не хотим, чтобы культура снова стала объектом преследования цензуры. Мы хотим жить в светском государстве, где на практике выполняется прописанная в конституции недопустимость цензуры», – цитируют обращение кинематографистов российские СМИ.

Напомним, что историческая лента об отношениях балерины Матильды Кшесинской и последнего российского императора Николая II ещё не вышла в прокат, но уже вызвала нешуточные споры.

Представители Русской православной церкви, активисты общественного движения «Царский крест» и некоторые депутаты усмотрели в трейлере картины «тотальное оскорбление чувств верующих», «глумление над российским императором» и пожаловались экс-прокурору Крыма, а ныне депутату Госдумы Наталье Поклонской. Противники фильма требуют запретить показ «Матильды» в российских кинотеатрах.

В конце января организация «Христианское государство – Святая Русь» разослала директорам кинозалов письма с угрозами и требованиями отказаться от проката картины Алексея Учителя.

Наталья Поклонская, в свою очередь, уже дважды обращалась в генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить фильм на соответствие российскому законодательству и нормам морали.

«Когда люди берутся снимать исторический фильм, да еще главным героем в нём выступает правитель России и святой Русской православной церкви, хотелось бы видеть больше ответственности со стороны авторов. Судя по трейлеру фильма «Матильда», который появился в Сети, авторы киноленты, к сожалению, решили сыграть на провокации, использовать исторические мистификации об интимной жизни Николая II.

При этом, видимо, для лучшего проката, щедро наделили фильм эротическими сценами. Не подумали они лишь об одном: что в России уже несколько лет действует закон о защите чувств верующих, и сомнительное творчество на памяти канонизированного РПЦ царя может быть воспринято православными верующими как оскорбление», – заявила бывший прокурор Крыма.

В ответ защитники фильма говорят о лицемерии оппонентов и их попытках закрыть глаза на исторические факты.

Симферополь, Оксана Мурзина

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