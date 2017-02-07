«Некрофильское государство»: откуда возник очередной скандал вокруг Райкина? / Фразу вырвали из спектакля, который идет на сцене уже много лет

Публикации за 07.02.17

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что его высказывание о России как «некрофильском государстве», которое накануне буквально «взорвало» Рунет, было вырвано из контекста. Моноспектакль «Над балаганом небо…», в котором звучит эта фраза, уже много лет идет в театрах по всей стране.

В интервью «Интерфаксу» Райкин подчеркнул: «Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет». Высказывание произносится с опорой на цитату из «Бориса Годунова» Александра Пушкина: «Они любить умеют только мертвых».

Провокационная фраза, отметил Райкин, – «комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются в моноспектакле». В постановке звучат имена Николая Гумилева, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского. В спектакле зрителям напоминают о трагической судьбе поэтов и их конфликтах с властями.

Отметим, что ранее сегодня ректор ГИТИСа Григорий Заславский также указал, что слова о «некрофильском государстве» являются парафразом пушкинского «Бориса Годунова» и одного из стихотворений Бродского. Как сообщает РИА Новости, Заславский предостерег общественность от очередной «битвы»: «Самое неправильное сейчас будет – бороться с Райкиным. Да, он сказал очень страшные, тяжелые и горькие слова и для меня, и для него. Самое главное, сделать все для того, чтобы этого не было больше».

Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не выдергивать фразу Райкина из контекста, указав, что в эти слова вкладывался совсем другой смысл. Песков отметил: «Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным. Там про другое».

Скандальная новость о высказывании Райкина «взлетела» в топы накануне вечером. Сообщалось, что Райкин 4 февраля выступал в Петербурге с моноспектаклем «Над балаганом небо…», и со сцены прозвучало: «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем». Но, кроме того, Райкин призвал зрителей «жить не только телевизором», указав, что жизнь состоит не только из «нефти» и «Трампа», что есть еще «зима, весна, лето и осень», и это не только «жарко или холодно», но «еще и очень красиво». «Не забывайте про это», – обратился он к публике.

Моноспектакль «Над балаганом небо…» получил название от одноименного сборника произведений одного из лучших русских поэтов второй половины ХХ века Давида Самойлова. Ранее Райкин так говорил об этом моноспектакле: «То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, – это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон… Когда-то папа сказал мне: «Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет им глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней».

Напомним, что осенью минувшего года Райкин спровоцировал еще один скандал своей речью на съезде Союза театральных деятелей. Тогда он высказался о свободе творчества и об удушающей цензуре, что также вызвало бурную полемику в «культурных» и «околокультурных» слоях общества.

Москва, Зоя Березина

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