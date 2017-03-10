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Культура

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Публикации за 10.03.17

В Госдуме дали Макаревичу совет «сунуть два пальца в рот и хорошо проблеваться»
фото livekuban.ru

В Госдуме дали Макаревичу совет «сунуть два пальца в рот и хорошо проблеваться»

Первый заместитель комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко дал совет музыканту Андрею Макаревичу, ранее признавшемуся в том, что его «тошнит от слова «патриотизм».

В интервью Life.ru Бортко сказал, что подобная точка зрения – право Макаревича, но есть способ с этим справиться. «Любой человек может говорить что угодно. Я отношусь к этому, мягко говоря, резко отрицательно. А ему бы посоветовал одно: чтобы пошел в туалет, сунул два пальца в рот и хорошо проблевался», – посоветовал Бортко.

9 марта в интервью Ленте.Ру Макаревич на вопрос о «патриотизме москвича» ответил так: «Мне от слова «патриотизм» хочется пойти потошнить, понимаете? Но да, я себя ощущаю стопроцентным москвичом, я тут родился и никогда отсюда не уезжал. Я сейчас за городом живу, но все равно каждый день в Москве. Чувство причастности к городу? Я об этом не думаю, честно говоря. Москва изменилась очень сильно, от любимых мест мало что осталось. Но с другой стороны, пошел в «Гоголь-центр», заглянул за угол: какая-то потрясающая территория вроде «Винзавода», но не «Винзавод». И какие-то галереи, и куча каких-то кафушечек, и все очень стильно, чисто, везде молодые ребята работают – ну просто приятно».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 10.03.17

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