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Среда, 19 сентября 2018, 19:54 мск

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Мягче надо: Макаревич пожурил львовских депутатов за излишне жёсткую русофобию

Скрин программы ШУСТЕР.LIVE

Основатель советской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич посетовал, что украинизация во Львове проводится не по-европейски. Певец и композитор выразил мнение, что «такие вещи насильно не делаются».

Как сообщал «Новый День», сегодня 57 из 64 депутатов Львовского облсовета проголосовали за введение моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Таким образом, в местном парламенте решили прекратить любые трансляции песен и телепередач на русском языке в области.

«По-моему, это неумное решение и плохая идея – лишать половину населения языка, на котором они исторически разговаривали. Такие вещи насильно не делаются», – цитирует Макаревича агентство «ФАН».

Напомним, лидер «Машины времени» крайне негативно отнёсся к вхождению в состав России Крымского полуострова, народ которого восстал против Киева, не желая подвергаться тотальной украинизации и насилию со стороны националистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.18

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