Макаревич вновь твердит про «оккупированный» Крым, но боится «тронуться умом»

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вновь выступил с антикрымским заявлением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», певец наотрез отказался ехать с гастролями на полуостров.

«Я не хочу туда ехать. Я считаю территорию оккупированной», – заявил Макаревич в эфире программы «На Троих» телеканала «RTVI».

Вместе с тем, Макаревич сообщил, что уже боится высказываться, в том числе – по острым российско-украинским проблемам, так как опасается окончательно «тронуться умом».

«Сейчас я уже не очень понимаю, что происходит. Сейчас я все время стараюсь себе сказать, что, если происходит событие, на которое непосредственно, вот сейчас ты повлиять не можешь, постарайся сохранить остатки своих нервов. Иначе можно просто умом тронуться», – опасается певец.

Музыкант также заявил, что действия Америки, которая не раз нарушала международные договоренности, для России не пример: «Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире обязательное условие его стабильности – это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что. А разговор на тему «а вот американцам можно, значит, нам тоже можно» – это разговор плохой. Получается, что, если кто-то ворует, то и мы будем воровать. А это не позиция», – рассудил Макаревич.

Напомним, Макаревич с самого начала событий, которые привели к воссоединению Крыма с Россией, не поддерживал позицию крымчан, посчитав, что они должны жить в составе Украины.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 26.04.18

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