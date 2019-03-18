Макаревич поиздевался над фанатами «Машины времени» – сторонниками российского Крыма

Певец Андрей Макаревич, удостоенный звания народный артист РФ, возмущён и раздосадован тем фактом, что его многолетнее творчество никак не повлияло на поддержку российскими поклонниками «Машины времени» воссоединения Крыма с Россией.

Как известно, Макаревич активный противник вхождения полуострова в состав России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою досаду Макаревич решил сорвать на поклонниках, выразившись в грубой и издевательской форме в Фейсбуке.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!»

Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет», – сорвался с цепи артист.

Напомним, ранее Макаревич заявил, что 80% населения Земли являются идиотами. Самого себя рок-музыкант причислил к оставшимся 20%, которые, как полагает он, не идиоты.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.19

«Парни, читайте»: согласие Украины на раздел азовской рыбы снимает претензии Запада к России. / «Буду возвращать!»: Порошенко отрицает обмен Крыма на ЕС и НАТО. / Поклонская смирилась с мемом «Няш-мяш». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»