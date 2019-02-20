В Госдуме ответили на слова Макаревича об идиотизме 80% жителей Земли

Лидер группы «Машина времени», народный артист России Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли являются идиотами. Самого себя рок-музыкант причислил к оставшимся 20%, которые, как полагает он, не идиоты.

Скандальное заявление Макаревич сделал в интервью «Ленте.ру». «Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты, – сказал он. – Надо это принять как данность».

Артист также заявил, что выступает против каких-либо запретов. Впрочем, по его словам, есть одно исключение – на телевидении нужно запретить одновременный ор сразу нескольких участников шоу-проектов. «Ничего запрещать нельзя, кроме одного запрета – орать по телевизору нескольким выступающим», – отметил он, пояснив, что «что это просто калечит психику людей».

Напомним, в середине января Макаревич стал членом Общественного совета комитета по культуре в Госдуме РФ. Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко прокомментировала слова музыканта об идиотизме 80% населения нашей планеты. «Позиция, которую высказал Макаревич, наверное, тоже существует», – заявила она радиостанции «Говорит Москва». В то же время парламентарий отметила, что «к Макаревичу уже мало кто прислушивается в обществе».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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