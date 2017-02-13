В Думе противникам «Матильды» напомнили о свободе творчества, гарантированном Конституцией

Публикации за 13.02.17

Бесконечные скандалы вокруг еще не вышедшего в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» вынудили комитет по культуре Госдумы РФ обнародовать официальное заявление. Текст размещен на сайте Думы.

Члены комитеты «с сожалением вынуждены констатировать, что в последнее время участились случаи болезненных противостояний, споров и даже агрессии, причиной которых являются события в сфере культуры». «Желание подменить собой органы государственной власти в определении допустимости того или иного художественного произведения наносит непоправимый ущерб общественной нравственности и является совершенно недопустимым. Мы заявляем, что не поддерживаем любые нападки, направленные на произведения искусства, на свободу творчества. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества», – подчеркивается в заявлении.

Комитет по культуре напоминает всем «активистам»: «Только закон может ограничивать свободу творчества граждан, только закон защищает права и свободы граждан». Комитет «стоит на позиции закона и продолжит законотворческую работу по защите конституционных прав граждан РФ на свободу творчества, на участие в культурной жизни и на защиту произведений искусства от вандализма, на пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям».

Как уже сообщал «Новый День», фильм «Матильда» об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвал скандал, еще даже не выйдя в прокат. Представители РПЦ и общественного движения «Царский крест» усмотрели в трейлере ленты «тотальное оскорбление чувств верующих» и «глумление над российским императором» и потребовали запретить ее показ в кинотеатрах. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская также восприняла фильм как оскорбление и дважды обратилась к генпрокурору России с просьбой проверить картину на соответствие закону. Никаких нарушений в трейлере фильма прокуроры не обнаружили.

Организация «Христианское государство – Святая Русь» пошла еще дальше и разослала директорам кинозалов угрозы с требованиями отказаться от проката «Матильды». Как выяснилось, у организации даже не оказалось регистрации в Минюсте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандал, назвал требования представителей «Христианского государства» «угрозами со стороны анонимных экстремистов» и предупредил о «жесткой реакции» государства на все подобные действия.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.02.17

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