Учитель попросил прокуратуру проверить на экстремизм Поклонскую и православных активистов / «Христианское государство» пообещало поджигать кинотеатры за показ «Матильды»

Публикации за 08.02.17

Режиссер Алексей Учитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить создателей «Матильды» от нападок депутата Поклонской и проверить на экстремизм заявления «православных общественников». Члены организации «Христианское государство – Святая Русь» пообещали поджигать кинотеатры, где будет идти фильм о Матильде Кшесинской и Николае II. А Наталью Поклонскую режиссер и его юристы обвинили в злоупотреблении депутатскими полномочиями, с помощью которых она оказывает давление на авторский коллектив еще не снятого фильма.

В заявлении Учитель недоумевает: депутат Наталья Поклонская не является ни искусствоведом, ни кинокритиком, при этом она «не только безосновательно судит о неизвестном ей и еще даже не созданном художественном произведении, но еще и пытается инкриминировать его авторам целый ряд уголовных преступлений: от оскорбления чувств верующих до вмешательства в частную жизнь покойного Государя Российского». «Свои криминологические версии и домыслы госпожа Поклонская не только активно размещает и комментирует в сети Интернет, но еще и требует их проверки Генеральной прокуратурой из раза в раз, по мере разрастания версий и, опираясь на депутатские полномочия» – приводит «Фонтанка.ру» заявление режиссера.

Депутат ранее признавалась, что еще не законченный фильм не видела, но уверена, что в действиях создателей киноленты содержатся признаки состава ряда уголовных преступлений.

Адвокатом режиссера Учителя выступает статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА), бывший сенатор Константин Добрынин. Добрынин заметил, что за последние несколько месяцев депутат Поклонская выдвинула так много обвинений в адрес фильма, что уже невозможно оставить их без внимания. «С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но, к нашему общему сожалению, теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а, значит, кто-то обязан дать правовую оценку её специфическому пониманию российского права и законодательства», – заметил адвокат «Фонтанке» и пообещал взять шефство над депутатом, чтобы дать ей «базовые юридические знания».

«Опасность заключается не даже не в том, что российский законодатель не знает российских законов, а в том, что вслед за её действиями, фантазиями и корявыми юридическими интерпретациями, словно из преисподни, выползает сказочная нечисть: персонажи, которые призывают сжигать кинотеатры и угрожают насилием любому», – заметил юрист.

В этом состоит суть второй части обращения режиссера и юристов в Генпрокуратуру, а также в МВД. Ранее православная организация «Христианское Государство – Святая Русь» разослала письма директорам кинотеатров и с требованиями отказаться от проката «Матильды». «Православные общественники» заявляют, что любой баннер или афиша фильма будут рассматриваться ими, как желание унизить святых православной церкви и «провокация к русскому майдану». В письмах содержатся угрозы поджигать кинотеатры, в которых будет идти «Матильда». Алексей Учитель попросил правоохранителей проверить децствия «Христианского государства» на признаки преступлений, предусмотренных ч.2 ст.128.1 (клевета), ч.3 ст.212 (массовые беспорядки), ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Письмо распространил телеканал НТВ: письма «православных активистов» были зачитаны в эфире.

В РПЦ официально открестились от призывов и угроз «общественников». «Любая общественная организация вправе заявить свое мнение по поводу фильма «Матильда», но ни одна из этих организаций не может выдавать свою позицию за общецерковную и ассоциировать себя с Русской православной церковью. Мы неоднократно заявляли, что любая общественная деятельность должна осуществляться в рамках действующего законодательства, особенно после принятия закона «О защите прав верующих» – приводит РИАН комментарий замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ МП Вахтанга Кишидзе. По словам официального представителя РПЦ МП, православная церковь считает недопустимыми угрозы, подобные тем, что прозвучали в адрес кинопрокатчиков и авторов «Матильды».

Напомним, кампанию против фильма «Матильда» инициировал глава «Православной миссии по возрождению духовных ценностей Русского народа» и «Войсковой Православной Миссии» Игорь Смыков весной 2016 года. Он первым направил запрос в прокуратуру, инициировав проверку фильма «Матильда» Алексея Учителя. Получив от петербургского надзорного органа ответ, что нарушений закона в трейлере фильма не обнаружено, Смыков привлек к кампании экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую. С ее помощью «активисты» вызвали новые проверки еще не вышедшей на экраны картины и добились привлечения внимания к ней и других организаций, как выше упоминавшееся «Христианское государство», а также общественные движения «Царский крест» и «Родительский отпор».

Смыков и компания также угрожали авторам фильма. «Мы не остановимся просто так: кощунство без реакции со стороны закона не останется. Да и не только закона», заявлял инициатор травли. Он и его единомышленники нашли в еще не вышедшем на экраны фильме антироссийскую и антирелигиозную провокацию и угрозу национальной безопасности. Активистов, среди прочего, возмутило то, что в фильме «присутствуют постельные сцены» с участием «святого царя», а роль Николая II досталась немцу Ларсу Айдингеру. Глава «Войсковой Православной Миссии» Игорь Смыков и его последователи объявили Айдингера порноактером за его роль в фильма Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания». Представители Романовых тоже не вдохновились трейлером и рекламными материалами фильма, а глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) назвал его «клеветой на реальных людей».

Премьера фильма «Матильда» о балерине Матильде Кшесинской и Николае II (прозванным в народе «Николашкой Кровавым» – прим. ред.) была назначена на 30 марта 2017 года, но затем перенесена на 25 октября. Бюджет кинокартины составляет $25 000 000.

Санкт-Петербург, Алексей Усов

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