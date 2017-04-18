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Крым

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Публикации за 18.04.17

Поклонскую заподозрили в неэффективном депутатстве из-за чрезмерного внимания к покойным Матильде и Николаю
Матильда Кшесинская прислушивается к собеседнику. Фото 24smi.org

Поклонскую заподозрили в неэффективном депутатстве из-за чрезмерного внимания к покойным Матильде и Николаю

Депутатские достижения экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской предлагают проверить на эффективность и законность.

Как передает корреспондент РИА , так отреагировала защита режиссера Алексея Учителя на публикацию депутатом Госдумы результатов экспертизы сценария фильма «Матильда», в котором ряд специалистов обнаружили признаки оскорбления чувств верующих.

«Госпожа Поклонская тратит деньги налогоплательщиков на непонятные вещи. По-моему уже пора посчитать, сколько ей потрачено бюджетных средств на борьбу с фильмом «Матильда» и самим Алексеем Учителем. Мне кажется, что приоритеты у народного избранника должны быть несколько иные. Она своим регионом должна заниматься, я что-то не слышал от нее ни одной законодательной инициативы, которая касается Крыма», – цитирует «ФАН» адвокат Учителя Константин Добрынин.

По его мнению, «для любого вменяемого человека понятно», что сценарий предназначен для работы с фильмом, то есть, для служебного пользования. Поэтому не может нарушать чьи-то права, так как не публикуется и не представляется общественности.

В свою чередь, крымский общественник Александр Талипов выразил недоумение по поводу опубликованной декларации о доходах Поклонской за 2016 год, так как в ней отсутствует упоминание мужа, о наличии которого она не раз говорила. Он предположил, что либо информация в документе указана неточно (за что ей может грозить лишение депутатских полномочий), либо муж является гражданским.

«Если брать во внимание вторую версию, то факт проживания и ведения совместного хозяйства подтвержден лично Поклонской и получается некрасивая ситуация, председатель комиссии, которая сама должна выявлять коррупционеров, непосредственно участвует в схеме уклонения от указания доходов. Живут вместе, используют и приобретают имущество вместе, однако показывают только то, что принадлежит бывшему прокурору», – считает Талипов.

Заметив недочет в документе, общественник направил обращение в Госдуму, надеясь получить разъяснение по замеченному факту.

Напомним, Наталья Поклонская поддержала представителей ряда религиозных организаций, подключившись к кампании против фильма «Матильда» и направив ряд депутатских запросов в Генпрокуратуру.

Режиссер киноленты Алексей Учитель направил ответное обращение в надзорное ведомство, с просьбой защитить его от нападок Поклонской и проверить на экстремизм заявления членов организаций, выступающих против проката «Матильды».

В скандал даже вынужден был вмешаться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Премьера фильма, повествующего об отношениях Матильды Кшесинской и Николая II, намечена на 25 октября, ее бюджет составляет 25 миллионов долларов.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 18.04.17

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