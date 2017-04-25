Минкультуры: экспертиза Поклонской не повлияет на прокат «Матильды» / «Как можно сделать заключение, не видя фильма?» – удивились чиновники

Публикации за 25.04.17

Министерство культуры России не будет учитывать результаты экспертизы по фильму «Матильда», выполненной по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской, при выдаче разрешения на прокат ленты. Об этом сообщил журналистам первый замминистра культуры Владимир Аристархов на форуме «Единой России» «Культура – национальный приоритет» в Омске.

По словам чиновника, заключение было «сделано, не видя фильма». «Что это за заключение, что это за эксперты?» – удивился замминистра, чьи слова цитирует «Интерфакс».

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский назвал скандал вокруг «Матильды» «вакханалией демократии», заявив, что оценивать содержание фильма, работа над которым еще не завершилась и который «никто не видел», преждевременно.

Сегодня за картину фактически заступился премьер Дмитрий Медведев. Он заявил о недопустимости преследования произведений искусства, которые еще никто не смотрел, но при этом не произнес названия фильма.

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния, – сказал Медведев во вторник на форуме ЕР (цитата по «Интерфаксу»). – Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел». Глава кабмина призвал к большей терпимости и напомнил, что задача государства – «обеспечить реализацию этой свободы законодательными и финансовыми мерами». «Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам, – отметил Медведев. – Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать».

Сам режиссер Алексей Учитель счел претензии депутата Госдумы Натальи Поклонской к его еще не вышедшей картине необоснованными. «Мне кажется, что это (протесты против «Матильды» – прим. ред.) основано на совершенно дикой любви к Николаю II. Платонической, но не идейной, на мой взгляд. Так яростно нападать и говорить, что никакой любви не было и я все выдумал – это непостижимо», – сказал Учитель 22 апреля на встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи».

Напомним, Наталья Поклонская поддержала представителей ряда религиозных организаций, подключившись к кампании против фильма «Матильда» и направив в Генпрокуратуру ряд депутатских запросов с экспертизой двух трейлеров и сценария картины. Авторы заключения, представленного Поклонской, сочли ленту оскорбляющей чувства верующих. По их мнению, фильм нельзя выпускать в прокат в связи с «высокой степенью провокативности и уничижения». «Созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», – отмечалось в заключении. Эксперты обнаружили в фильме «манипулятивные приемы подмены факта мнением, являющимся художественным вымыслом, ложное атрибутирование (наклеивание ярлыков), совмещение религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным».

Режиссер киноленты Алексей Учитель направил ответное обращение в надзорное ведомство, с просьбой защитить его от нападок Поклонской и проверить на экстремизм заявления членов организаций, выступающих против проката «Матильды».

В скандал даже вынужден был вмешаться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил о недопустимости «угроз со стороны анонимных экстремистов» и одновременно призвал создателей картины «четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства».

Премьера фильма, повествующего об отношениях Матильды Кшесинской и Николая II, запланирована на 25 октября, ее бюджет составляет 25 миллионов долларов.

Омск, Светлана Петрова

Омск. Другие новости 25.04.17

Кровавая любовь в аду – «Провинциальные танцы» выпускают свою версию «Макбета» (ФОТО, ВИДЕО). / Волонтеры «Бессмертного полка» устроили песенный флешмоб на вокзале (ВИДЕО). / Любовь без конца и без края: в Камерном театре Челябинска представили пьесу Людмилы Улицкой (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»