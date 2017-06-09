«Поклонской не о чем беспокоиться»: эксперты МВД сочли «Матильду» безобидной

Полиция провела очередную проверку материалов нового фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и пришла к выводу, что в ленте нет экстремизма и оскорбления чувств верующих. Согласно выводам экспертов, в рабочих материалах нашумевшей картины есть лишь одна постельная сцена, которая выглядит абсолютно безобидно даже для несовершеннолетних, сообщает riafan.ru со ссылкой на информированный источник

Речь идет о сцене с полуодетым мужчиной, который просто лежит в постели, прикрытый одеялом. Эксперты сочли, что ничего оскорбительного не только для верующих, но и для простых граждан в этой сцене нет. При этом отмечается, что данная сцена всего лишь рабочий материал, и неизвестно будет ли она включена в итоговую версию фильма.

Напомним, экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно заявляла о необходимости запретить фильм «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По ее мнению, в нем содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Однако Генпрокуратура в ходе проверки не выявила никаких нарушений. На этом парламентарий не остановилась и инициировала несколько запросов с просьбой проверить траты госсредств, выделенных на производство киноленты. В конце мая стало известно о финансово-хозяйственных проверках полицией киностудии Учителя в связи с обращением Поклонской. Учитель обратился к Госдуме с просьбой вмешаться в действия Поклонской, назвав действия депутата возмутительными.

Накануне Алексей Учитель сообщил о получении персонального письма от Поклонской, в котором она попросила режиссера предоставить копию фильма «Матильда» ее эксперту для оценки. Учитель отказался это делать, подчеркнув, что не пойдет навстречу Поклонской, поскольку подобные формы контроля не предусмотрены российским законом.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 09.06.17

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